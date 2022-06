Köln: Pohjanpalo zu teuer

Der 1. FC Köln hat die Personalie Joel Pohjanpalo wohl wieder zu den Akten gelegt. Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge ist der finnische Stürmer für die Geißböcke schlichtweg zu teuer. Bayer Leverkusen soll ein Jahr vor Vertragsende 2,5 Millionen Euro Ablöse für den 27-Jährigen fordern.

Pohjanpalo lief in der abgelaufenen Saison leihweise für den türkischen Erstligisten Rizespor auf. In 33 Einsätzen in der Süper Lig erzielte er 16 Treffer und schoss sich damit unter anderem in Köln auf den Notizblock.