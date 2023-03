Gespräche laufen: Dortmunds Zeitplan bei Guerreiro

So schnell kann das gehen: Wochenlang galt es als sicher, dass Borussia Dortmund den Vertrag von Raphaël Guerreiro zum Saisonende auslaufen lässt. Nach guten Leistungen hat der portugiesische Linksverteidiger aber viel Kredit zurückgewonnen und könnte dem BVB am Ende doch erhalten bleiben – dann aber wohl in offensiverer Rolle als Mittelfeldspieler.

Die Möglichkeit einer Kehrtwende wird nun von einem Bericht der ‚Ruhr Nachrichten‘ bestätigt. Der Regionalzeitung zufolge laufen Gespräche zwischen den Klubverantwortlichen und dem Management des Spielers. Der Ausgang sei komplett offen, nichtsdestotrotz wollen alle Beteiligten schnell Klarheit. Nach Guerreiros Rückkehr von der portugiesischen Nationalmannschaft soll so früh wie möglich eine Entscheidung her.

Die mögliche Umschulung vom Linksverteidiger zum Mittelfeldspieler würde dem 29-Jährigen perspektivisch sicher in die Karten spielen. Während die Defensivarbeit nicht zu seinen Stärken zählt, besticht Guerreiro immer wieder mit herausragender Technik und auch Torgefahr. Seine Rolle hinten links wird ab Sommer Ramy Bensebaini (27) übernehmen, dessen BVB-Wechsel nach FT-Infos schon fix ist.

