Galatasaray hat Ndidi auf dem Zettel

Bei Wilfried Ndidi (27) ist aktuell noch nicht sicher, für welchen Verein er in der kommenden Saison aufläuft. Dass sein Vertrag bei Leicester City zum Saisonende ausläuft, spült ihn laut ‚Sabah Spor‘ auf den Radar von Galatasaray. Schon in den vergangenen Transferperioden zeigte Gala Interesse am Nigerianer, im Sommer soll nochmal Schwung in die Personalie kommen.

Cimbom plant dem Bericht zufolge, das zentrale Mittelfeld zu verstärken, gleichzeitig wolle Ndidi ein neues Kapitel in seiner Karriere aufschlagen. Dies sei auch der Grund, warum er mit den Foxes keine Einigung über eine Vertragsverlängerung erzielen konnte. Der 53-malige Nationalspieler verpasste in der laufenden Spielzeit aufgrund einer Verletzung zahlreiche Partien, gehörte sonst aber zu den Stammkräften in Leicester.