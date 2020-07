Pulisic: „Wie wenn man in eine neue Schule kommt“

Christian Pulisic erklärt, warum es für ihn mittlerweile beim FC Chelsea besser läuft. „Es ist, wie wenn man in eine neue Schule kommt. Wenn man klein ist und seinen ersten Freund kennen lernt. Im Anschluss fühlt man sich besser und lockerer. Genau so ist es im Leben“, begründet der US-Amerikaner gegenüber dem US-Radiosender ‚SiriusXM FC‘, „es war mein erster großer Wechsel und mir war nicht klar, was mich erwartet. Ich bin einfach losgezogen. Die Nerven spielen aber eine große Rolle und man muss sich neu beweisen.“

Nach Anlaufschwierigkeiten gehört Pulisic vor allem nach dem Premier League-Restart zu den Gewinnern. Fiel der 21-Jährige seit Anfang des Jahres bis zum Lockdown mit einer Adduktorenverletzung aus, präsentierte er sich seit Ende Juni in Topform. Drei Tore und ebenso viele Vorlagen stehen seitdem zu Buche. Insgesamt kommt der frühere Dortmunder in seiner ersten Spielzeit in London auf 31 Pflichtspiele und 18 Torbeteiligungen.