Barça: Gündogan bedauert Xavi-Abgang

Ilkay Gündogan trauert bereits jetzt schon dem Abgang von Trainer Xavi beim FC Barcelona nach. Im Gespräch mit der ‚Sport‘ sagt der DFB-Kapitän: „Es ist natürlich traurig, und man denkt, wenn wir in der ersten Saisonhälfte so gespielt hätten, wie wir jetzt spielen, wäre es vielleicht anders gekommen. […] Man muss es akzeptieren und respektieren.“ Xavi war laut Gündogan einer der Gründe für dessen Wechsel nach Barcelona.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob sich mit dem Trainerwechsel bei den Blaugrana auch etwas an Gündogans Zukunftsplänen ändert, ist offen. „Ehrlich gesagt, weiß man nicht, was in der Zukunft passieren wird. Es könnte ein neuer Trainer kommen, der Gündogan nicht mag“, sagt der 33-Jährige weiter. Andernfalls will Gündogan seinen bis 2025 gültigen Vertrag erfüllen: „Das ist der Plan, ich habe mich für zwei Jahre verpflichtet und habe nichts anderes vor.“