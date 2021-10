Hinrunden-Aus für St. Juste – Interessenten nehmen Abstand

Jeremiah St. Juste vom FSV Mainz 05 unterzieht sich noch heute einer Operation an der Schulter. Nach Informationen von ‚Sport1‘ musste die geplante konservative Behandlung der Verletzung, die sich der Innenverteidiger in der Partie gegen Union Berlin (1:2) am vergangenen Wochenende zugezogen hatte, verworfen werden. Dem Bericht zufolge fällt St. Juste für sechs bis acht Wochen aus.

Weiter heißt es, dass zwei Vereine aus der Bundesliga planten, im Winter ein Angebot für den Niederländer abzugeben. Aufgrund der Verletzung des Abwehrspielers sollen die nicht genannten Klubs diesem Plan aber nicht mehr nachgehen. St. Juste wurde in den vergangenen Wochen mit Borussia Dortmund und RB Leipzig in Verbindung gebracht. Eine offizielle Mitteilung der 05er zum Ausfall des 24-Jährigen steht bis dato noch aus.