Bochum-Krise spitzt sich zu: Wackelt Letsch jetzt?

Mit 1:3 hatte der VfL Bochum heute Nachmittag das Nachsehen gegenüber Borussia Mönchengladbach. Die Gäste sind in der bisherigen Bundesliga-Saison selbst nicht in Topform, ließen den teils überforderten Bochumern aber vor allem in Halbzeit eins kaum eine Chance. Im Spiel nach vorne zeigte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch zuweilen hilf- und harmlos, nur im zweiten Durchgang wurde dies etwas besser.

Vergangenes Wochenende kassierte der VfL eine derbe 0:7-Klatsche auswärts beim FC Bayern. Zugegeben, in der Allianz Arena kamen schon andere Teams heftig unter die Räder. In Bochum hoffte man, sich heute gegen Gladbach rehabilitieren zu können. Stattdessen folgte im heimischen Vonovia Ruhrstadion eine weitere schwache Teamleistung. Nur drei Punkte aus sechs Spielen mit dem schlechtesten Torverhältnis (5:19) der Liga stehen zu Buche.

Angespannte Stimmung im Stadion

Auffällig: Vor allem nach unsauber ausgespielten und missglückten Offensiv-Aktionen ging ein Raunen – gespickt mit Pfiffen – durch die Zuschauerreihen. Die Fans scheinen allmählich die Geduld zu verlieren. Die Anspannung auf den Rängen war zu spüren. Dass die Bochumer sich in Halbzeit zwei phasenweise aufbäumten, blieb am Ende nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Nun stellt sich die Frage, an welchen Stellschrauben noch gedreht werden kann, um wieder bessere Ergebnisse einfahren zu können. Vor der Partie gegen die Bayern sickerte durch, dass Bochum im Oktober Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Letsch führen will. Inklusive einer Gehaltserhöhung. Kommenden Samstag muss der VfL auswärts bei RB Leipzig ran. Fraglich, ob die Klubführung bei einer weiteren Niederlage an den ursprünglichen Plänen mit Letsch festhalten wird.