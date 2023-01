Vereine bestätigen: Mudryk-Deal in Kürze

Mykhaylo Mudryks Transfer zum FC Chelsea ist nur noch Formsache. Am Samstagabend bestätigten sein Verein Shakhtar Donetsk und die Londoner die laufenden Verhandlungen offiziell. Eine Einigung sei „sehr nah“. Dem Vernehmen nach befindet sich Mudryk bereits in England, um am heutigen Sonntag den Medizincheck zu absolvieren.

Chelsea zahlt 70 Millionen Euro Sockelablöse, weitere 30 Millionen sind an Bonuszahlungen geknüpft. Auch der FC Arsenal buhlte intensiv um den 22-jährigen Linksaußen und war bereit, insgesamt 100 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Den Zuschlag erhält Chelsea.

