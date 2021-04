Kiraly zurück zur Hertha?

Hertha BSC muss mitten im Abstiegskampf einen neuen Torwarttrainer finden. Ein möglicher Kandidat ist einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge Ex-Keeper Gabor Kiraly. Zurzeit betreibt der Ungar in seiner Heimatstadt Szombathely ein Sportzentrum inklusive Torwartschule.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst kürzlich gab der 45-Jährige, der vor allem durch seine graue Jogginghose vielen in Erinnerung geblieben sein dürfte, zu, dass er die Alte Dame weiterhin täglich verfolge. Petry wurde am gestrigen Dienstag entlassen, nachdem er in einem Interview einige umstrittene Aussagen getätigt hatte.