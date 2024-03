HSV verdient bei Tah noch mit

Der Verkauf von Jonathan Tah an Bayer Leverkusen sorgt beim Hamburger SV nach wie vor für frisches Geld. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kassiert der HSV jedes Mal, wenn sich die Werkself für die Champions League qualifiziert, dank einer Transferklausel 500.000 Euro. Da die Leverkusener dieses Jahr mit zehn Punkten Vorsprung auf Platz eins der Bundesliga stehen, scheint die Teilnahme an der Königsklassen nur noch Formsache zu sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tah war 2015 vom HSV zu Bayer gewechselt. Seitdem spielten die Rheinländer in drei Jahren in der Champions League. Die nächste Saison miteingerechnet hat Hamburg somit bereits zwei Millionen durch die vereinbarte Bonuszahlung kassiert. Ebenfalls beteiligt würde der HSV, wenn Tah die Werkself im Sommer verlässt. Zehn Prozent der Ablöse für den 28-jährigen Innenverteidiger, die über seinen damaligen Preis von 7,5 Millionen Euro hinausgeht, würde an die Rothosen fließen.