KSC verstärkt sich mit Wäschenbach

Der Karlsruher SC hat Meiko Wäschenbach verpflichtet. Wie die Badener bekanntgeben, kommt der 21-Jährige vom 1. FC Köln in den Wildpark und wird künftig mit der Rückennummer 21 auflaufen. Bereichsleiter Profis Sebastian Freis begründet den Transfer des Mittelfeldspielers: „Wir beobachten Meiko Wäschenbach schon über einen sehr langen Zeitraum und sind froh, dass uns jetzt ein Vorgriff für den Sommer gelungen ist. Meiko besitzt strategische Fähigkeiten, ist technisch stark und hat eine hohe Spielintelligenz.“

In Köln spielte Wäschenbach unter Trainer Gerhard Struber keine Rolle. Kein einziges Spiel absolvierte er in der laufenden Saison für die Profis der Domstädter, lediglich in der zweiten Mannschaft, die in der Regionalliga antritt, konnte der Rechtsfuß Spielpraxis sammeln.