Leipzig: Topklubs strecken Fühler nach Simakan aus

Beim Saisonauftakt der Leipziger durfte Trainer Marco Rose in der vergangenen Woche eine eher kleine Gruppe an Spielern begrüßen. Grund war vor allem der EM-Urlaub, den einige Kicker der Sachsen aktuell noch genießen. Doch unklar ist derzeit auch, wie viele Spieler den Brauseklub noch verlassen werden – einige stehen bei internationalen Topklubs auf dem Zettel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einen Ausverkauf fürchte Rose nicht, stellte er an diesem Tag klar, dennoch sei ihm bewusst, dass es ohne finanzstarke Abgänge selbst in Leipzig nicht gehen wird. Der Coach sei „optimistisch, dass wir nicht allzu viele Abgänge haben werden“. Während derzeit vor allem über die Offensive und die Zukunft von Dani Olmo (26) diskutiert wird, werden auch Defensivspieler der Leipziger international beobachtet. Ein häufig diskutierter Name ist dabei Mohamed Simakan.

Lese-Tipp

Sevilla schnappt sich Saúl

Verkaufspreis liegt bei 40 bis 45 Mio.

Nach Informationen von ‚Sky‘ haben sowohl der FC Liverpool als auch Atlético Madrid Interesse an dem 24-Jährigen bekundet. Simakan war 2021 von Racing Straßburg nach Leipzig gekommen und überzeugt seitdem mit seiner Flexibilität und Konstanz sowohl in der Innenverteidigung als auch als Rechtsverteidiger. In der vergangenen Saison stand der Franzose in 41 Pflichtspielen für RB auf dem Feld.

Unter der Anzeige geht's weiter

Konkrete Angebote oder gar Verhandlungen soll es bisher noch nicht geben. Beide Vereine haben den Defensivspieler aber auf ihrem Zettel. Simakan selbst kann sich laut dem Bezahlsender einen Wechsel grundsätzlich vorstellen, ist aber auch nicht unglücklich in Leipzig und aktuell voll auf die neue Saison fokussiert. Ein möglicher Verkaufspreis soll demzufolge bei etwa 40 bis 45 Millionen Euro liegen.