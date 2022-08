Nunes wechselt nach Wolverhampton

Matheus Nunes läuft ab sofort in der englischen Premier League auf. Wie die Wolverhampton Wanderers offiziell bestätigen, kommt Matheus Nunes von Sporting Lissabon und unterschreibt bei den Wolves einen Vertrag bis 2027.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die Engländer weiter bestätigen, ist der 23-jährige zentrale Mittelfeldspieler der neue Rekord-Einkauf des Klubs. Dem Vernehmen fließen umgerechnet bis zu 50 Millionen Euro Ablöse nach Portugal. „Matheus hat mit Sporting zwei hervorragende Spielzeiten auf höchstem Niveau in Portugal absolviert und wird weithin als einer der aufregendsten Talente im Weltfußball angesehen. Wir freuen uns daher sehr, dass er sich für die Premier League und die Wolves als nächsten Schritt in einer hoffentlich fantastischen Karriere entschieden hat“, so Wolverhampton-Chef Jeff Shi.