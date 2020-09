Zahlreiche Boni: Gvardiol wird richtig teuer

Es steht wohl nur noch die Verkündung aus. RB Leipzig wird sich mit größter Wahrscheinlichkeit die Dienste von Innenverteidiger Josko Gvardiol sichern. 16 Millionen Euro Sockelablöse gehen nach übereinstimmenden Medienberichten an Dinamo Zagreb.

Unter der Anzeige geht's weiter

So weit, so üblich. Auch ist es keine Seltenheit, dass der Spieler unmittelbar an den abgebenden Klub zurückverliehen wird. Dinamo darf also noch eine Weile auf Gvardiols Dienste zurückgreifen. Selten werden die Eckdaten jedoch derart detailliert ausgebreitet wie in einem Bericht des kroatischen Nachrichtenjournals ‚Index.hr‘.

20 Prozent Weiterverkaufsbeteiligung

Demnach überweist RB 70.000 Euro für jede Partie in den nationalen Wettbewerben, in der das 18-jährige Juwel mindestens 45 Minuten für Dinamo absolviert. 100.000 Euro werden pro Einsatz von mindestens 45 Minuten in der Europa League fällig. Insgesamt könne sich die Leihgebühr so auf fast 2,8 Millionen läppern. Im Januar kann RB Gvardiol vorzeitig nach Leipzig beordern.

Weitere Boni in Höhe von jeweils 300.000 Euro werden für jeden Leipziger Champions League-Einzug während Gvardiols Vertragslaufzeit bis Sommer 2025 fällig. Außerdem erhält Zagreb eine Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent. Am Ende könnte der Abwehrmann seinem Noch-Arbeitgeber somit weit mehr als 20 Millionen Euro einbringen.