Youngster Moscardo bestätigt Chelsea-Interesse

Das brasilianische Mittelfeld-Talent Gabriel Moscardo hat das Interesse des FC Chelsea bestätigt. Fabrizio Romano zitiert den 18-Jährigen von Corinthians: „Ich kann bestätigen, dass es vor ein paar Monaten Interesse von Chelsea gab, großes Interesse. Aber ich möchte Corinthians helfen, aus dieser Situation herauszukommen.“ Der Traditionsverein bewegt sich momentan in der Abstiegsregion der Série A in Brasilien.

Ob in Zukunft ein Transfer zu den Blues in Frage kommt, kann Moscardo im Augenblick nicht beantworten. „Mein Vater weiß ein paar Dinge“, erklärt der U23-Nationalspieler, der bei Corinthians trotz seines jungen Alters seit einigen Monaten gesetzt ist. Vertraglich ist der Rechtsfuß noch bis 2026 an seinen Heimatverein gebunden.