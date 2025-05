Hannover will Knipser M’Buyi

Hannover 96 will nach der Sturmflaute in der abgelaufenen Saison offensiv nachrüsten. Dem ‚kicker‘ zufolge steht Claudy M’Buyi vom SKN St. Pölten auf der Liste der Niedersachsen. Auch Rapid Wien, Slovan Bratislava und Legia Warschau sollen ein Auge auf den 25-Jährigen geworfen haben.

M’Buyi machte in der abgelaufenen Saison in der österreichischen zweiten Liga mit 21 Toren und drei Vorlagen in 24 Partien auf sich aufmerksam und war damit beinahe an der Hälfte aller Treffer des Viertplatzierten beteiligt. Der Torschützenkönig besitzt in St. Pölten noch einen bis 2026 datierten Vertrag inklusive Option zur Verlängerung.