Sammer-Ansage: Lieber Hummels als Haaland | Bayern-Wechsel zu früh

Für 2022 rechnet bei Borussia Dortmund jeder mit dem Abgang von Erling Haaland. Sollte seine Entwicklung so rasant weiter voranschreiten, ist dann der nächste Schritt fast unumgänglich – zumal Haalands Vertrag eine Ausstiegsklausel über kolportierte 75 Millionen Euro beinhaltet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den kommenden Sommer sind die Voraussetzungen allerdings andere. Der BVB hält alle Zügel in der Hand und will den 20-jährigen Ehrgeizling eigentlich nicht ziehen lassen. Zuletzt kamen jedoch Gerüchte auf, die Champions League-Qualifikation sei aus Sicht des Spielers die Mindestvoraussetzung, um die kommende Saison noch im schwarz-gelben Trikot bestreiten zu wollen. Abwarten, ob Haaland im Fall der Fälle vorstellig wird.

Sammer preist Hummels

Ein grundsätzliches Verkaufsveto kommt Matthias Sammer auf Nachfrage der ‚Sport Bild‘ nicht über die Lippen. Vielmehr verweist der externe Berater auf Mats Hummels, der für das Gesamtkonstrukt noch wichtiger sei als Haaland. Hummels‘ „Abgang würde den Verein noch mehr schmerzen. Er hat die Mannschaft nicht nur stabilisiert. Mats hat auch Edin Terzic in einer schwierigen Situation in einer Art und Weise verteidigt, die mir total imponiert hat. Das ist ein Charakterzug, den wir in Zukunft ganz dringend brauchen.“

Was also bedeutet das nun für den Sommer? Über allem steht sicherlich erst einmal die Qualifikation für die Königsklasse. Sollte diese gelingen, hätte man gute Karten, Haaland noch eine weitere Saison zu halten.

Bayern eine Option?

Dass es für den Norweger im Fall der Fälle zum FC Bayern ginge, will Sammer hingegen nahezu ausschließen. „Das wird heute und morgen nicht passieren, weil der FC Bayern Robert Lewandowski hat“, befindet Sammer. Er würde „Erling auch raten, unabhängig von der Vertragskonstellation, den Wert von Borussia Dortmund zu sehen: Der Verein hat ihm viel gegeben. Für Erling kommen nur eine Handvoll Vereine als nächster Schritt infrage.“

Sollte er dann doch den Wechsel nach München anstreben, dann „muss er fertig sein, perfekt. Er ist sehr, sehr gut“, so Sammer, der Haaland allerdings noch nicht am Ende seiner sportlichen Entwicklung sieht: „Details sind bei ihm noch nicht ganz ausgereift. Robert war fertig, als er zu Bayern ging, es war klar: Er spielt in München auf Anhieb. Als Gegenbeispiel ging Ousmane Dembélé vielleicht einen Moment zu früh zum FC Barcelona. Erling ist weit, aber noch nicht fertig.“