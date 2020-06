Nach Verletzung: Ribery trainiert wieder

Frank Ribéry ist auf dem Weg der Besserung. Dies versichert Beppe Iachini, Trainer des AC Florenz, gegenüber ‚TGR Rai Toscana‘: „Er trainiert. Zusammen mit seinen Teamkollegen tut er alles, was er kann, um auf den idealen Weg zurückzukehren.“

Wann genau sein Comeback auf dem Spielfeld sein wird, ist jedoch unklar: „Wir werden ihn auf die beste Art einbinden, um es zu ermöglichen. Da das Programm so eng ist und er von einer ernsten Verletzung zurückkommt, müssen wir einige Komponenten bewerten.“ Gleichzeitig garantiert Iachini eine angemessene Betreuung des Ex-Bayern-Spielers. „Wir werden zusammen mit dem medizinischen Personal an seiner Regeneration auf dem Platz arbeiten.“ Seit Anfang Dezember laborierte der 37-jährige Ribéry an einer Verletzung am rechten Sprunggelenk, die sogar operiert werden musste.