Araújo: Absage an mehrere Topklubs

Ronald Araújo hat die Angebote mehrerer Topklubs ausgeschlagen, um beim FC Barcelona zu verlängern. „Ich hatte einige Angebote sehr großer Klubs“, bestätigt der Innenverteidiger im Interview mit der ‚Mundo Deportivo‘, „es war für mich aber immer klar, dass ich hier weitermachen und eine schnelle Einigung erreichen will. Ich bin hier sehr glücklich, meine Familie ist sehr glücklich und ich glaube an das Projekt, das wir hier haben.“

Der 23-jährige Uruguayer verlängerte Ende April bis 2026 bei Barça – und das, obwohl er bei anderen Klubs mehr hätte verdienen können. „Geld ist wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Ich habe andere Dinge priorisiert. Ich glaube an diesen Klub, der der beste Klub der Welt ist. Es stimmt, dass wir gerade in Zeiten der Veränderung sind und finanzielle Probleme haben, aber wir werden es mit Sicherheit wieder ganz nach oben schaffen“, so Araújo.