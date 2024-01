Eintracht-Wechsel: Bahoya verabschiedet sich

Jean-Mattéo Bahoya hat sich bereits von seinen Teamkollegen beim SCO Angers verabschiedet. Ein entsprechendes Video aus der Kabine kursiert in den sozialen Netzwerken. Der 18-jährige Offensivspieler steht unmittelbar vor der Unterschrift bei Eintracht Frankfurt.

Die Hessen lassen sich Bahoyas Dienste gut zehn Millionen Euro Ablöse kosten. Fünf Treffer und zwei Vorlagen in 19 Zweitliga-Partien (sechs von Beginn an) steuerte der Teenager in der laufenden Saison bei und macht nun, zweieinhalb Jahre vor Vertragsende, den nächsten Karriereschritt in die Bundesliga.