Sandhausen holt Rehnen

Der SV Sandhausen ist auf dem Transfermarkt nochmal aktiv geworden. Wie der Klub verkündet, hat Nikolai Rehnen einen Vertrag unterschrieben. Über die Laufzeit machen die Sandhäuser keine Angaben. Der 24-Jährige Torhüter stand bis Ende Juni bei Arminia Bielefeld unter Vertrag und war seitdem ohne Klub. Sandhausen reagiert mit der Verpflichtung auf die schwerwiegende Schulterverletzung von Rick Wulle (27).

Unter der Anzeige geht's weiter

Rehnen hat bislang lediglich in Liga drei Profi-Erfahrung gesammelt. In Sandhausen könnte der gebürtige Kölner sein Debüt in der zweiten Liga feiern. Während des Sommer-Trainingslagers trainierte Rehnen bereits auf Probe mit der Mannschaft und empfahl sich für eine Verpflichtung.