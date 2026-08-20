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Offiziell La Liga

Barça verkündet Cancelo-Schnäppchen

von Lukas Weinstock - Quelle: fcbarcelona.com
João Cancelo am Mikrofon @Maxppp

Der FC Barcelona holt João Cancelo (32) zurück. Wie die Katalanen offiziell mitteilen, unterschreibt der Rechtsverteidiger einen Vertrag bis 2029. Dem Vernehmen nach wechselt Cancelo ablösefrei zu Barça, da er seinen Vertrag bei Al Hilal erfolgreich aufgelöst hat.

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In der Saison 2023/24 sowie in der vergangenen Rückrunde lief der Portugiese bereits leihweise für Barcelona auf. Zu den bisher 65 Spielen im Barça-Dress werden nach der dauerhaften Verpflichtung nun noch einige hinzukommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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