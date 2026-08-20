La Liga
Barça verkündet Cancelo-Schnäppchen
@Maxppp
Der FC Barcelona holt João Cancelo (32) zurück. Wie die Katalanen offiziell mitteilen, unterschreibt der Rechtsverteidiger einen Vertrag bis 2029. Dem Vernehmen nach wechselt Cancelo ablösefrei zu Barça, da er seinen Vertrag bei Al Hilal erfolgreich aufgelöst hat.
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The heart always finds its way home. 💙❤️ pic.twitter.com/vYWa5AmevZ— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 20, 2026
In der Saison 2023/24 sowie in der vergangenen Rückrunde lief der Portugiese bereits leihweise für Barcelona auf. Zu den bisher 65 Spielen im Barça-Dress werden nach der dauerhaften Verpflichtung nun noch einige hinzukommen.
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