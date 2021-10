Bayer 04: Aránguiz fehlt verletzt

Bayer Leverkusen muss offenbar auch in den nächsten Spielen auf Charles Aránguiz verzichten. Laut der ‚Bild‘ erklärte Trainer Gerardo Seoane nach dem heutigen Vormittagstraining, dass der Chilene „wegen einer Wadenverletzung in Sevilla sicher ausfallen wird.“ Am Donnerstag (18:45 Uhr) gastiert die Werkself bei Betis Sevilla in der Europa League.

Auch beim anstehenden Rheinderby gegen den 1. FC Köln am Sonntag (15:30 Uhr) sei ein Einsatz von Aránguiz „sehr fraglich“. Zur genauen Ausfallzeit des 32-jährigen Mittelfeldspielers gibt es noch keine Angaben. Aránguiz war angeschlagen von der Länderspielreise mit den Chilenen zurückgekehrt. Auch beim gestrigen 1:5 gegen den FC Bayern fehlte er verletzt.