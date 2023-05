BVB ausgestochen: Bayern schnappt sich Toptalent

Mit seinen zarten 15 Jahren hat Ljubo Puljic im Fußballgeschäft bereits europaweit auf sich aufmerksam gemacht. Dem jungen Innenverteidiger-Talent vom kroatischen Klub NK Osijek wird eine große Zukunft vorhergesagt. Der FC Barcelona, Juventus Turin, Borussia Dortmund und auch der FC Bayern haben Notiz von der steilen Entwicklung des Youngsters genommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die nächsten Schritte des Rohdiamanten werden aber wohl die Münchner begleiten. Laut Gianluca Di Marzio hat sich der frischgebackene deutsche Meister jetzt die Dienste von Puljic gesichert. Der Teenager soll schon zeitnah an der Säbener Straße aufschlagen und einen Vertrag unterzeichnen. Die Ablöse hat es verhältnismäßig in sich: Demnach überweisen die Bayern 2,8 Millionen Euro für den Transfer.

Lese-Tipp

FC Bayern: Der Stand bei Eberl & Krösche – mehr Macht für Tuchel?

Puljic zählt in Kroatien zu den vielversprechendsten Talenten des Landes. Für Osijek läuft der 15-Jährige bereits in der U19 auf. Auch in der kroatischen U17-Nationalmannschaft misst sich der Youngster seit geraumer Zeit mit älteren Jahrgängen. Bei der noch laufenden U17-EM absolvierte Puljic alle drei Gruppenspiele und erzielte einen Treffer, konnte das vorzeitige Ausscheiden allerdings nicht verhindern.