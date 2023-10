Eintracht: Toppmöller erhöht Druck auf Alario

Dino Toppmöller hat sein Sorgenkind Lucas Alario (31) noch nicht auf das Abstellgleis geschoben. Auf ‚Sport1‘-Nachfrage sagt der Coach von Eintracht Frankfurt: „Wir sehen uns in der Verantwortung, ihn dahin zu bekommen. Wir versuchen ihn zu unterstützen und ihm zu helfen. Wir haben das Spielersatztraining für Lucas angepasst, damit er längere Laufwege hat. Wir tun viel, ihn zu integrieren.“

„Aber“, nimmt Toppmöller Alario in die Pflicht, „er muss durch die Tür gehen. Wenn man sieht, was die Jungs abgerissen haben, dann ist das die Messlatte.“ Der im Sommer 2022 verpflichtete Mittelstürmer hat noch mit Trainingsrückstand zu kämpfen und in der laufenden Saison noch keine Pflichtspiel-Minute bestritten.