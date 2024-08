Lewy rettet „mutiges“ Flick-Debüt | Hürzelers Seagulls randalieren

Lewy rettet Flick-Debüt

Am gestrigen Samstagabend startete beim FC Barcelona die Ära Hansi Flick. Mit 2:1 gewannen die Katalanen ihr Auswärtsspiel beim FC Valencia. Ein Auftakt, der Flick viel Lob von der spanischen Presse beschert. „Mit einer Mannschaft voller Abwesender und mit drei 17-Jährigen“ (‚Sport‘), musste der Ex-Bundestrainer bei den Fledermäusen ran. Ohne Frenkie de Jong, Gavi, Ilkay Gündogan und Ronald Araújo und dem noch nicht registrierten Dani Olmo war es Robert Lewandowski, der mit einem Doppelpack für den ersten Barça-Sieg der Saison sorgte.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Nur wenige Trainer würden es wagen, in ihrem ersten Spiel auf der Trainerbank so viel zu machen“, schreibt die Sport weiter. Die Doppelsechs bildeten die noch blutjungen Marc Casadó (20) und Marc Bernal (17). In der Abwehr verteidigte Pau Cubarsí (17) an der Seite von Routinier Iñigo Martínez (33). Während die Sport ein „vielversprechendes“ Barcelona sah, ist die Mundo Deportivo nicht gänzlich überzeugt und lobt „Killer Lewy“, der ein Barça rettete, dass „sich nicht von der besten Seite zeigte“. Aber immerhin: „Der erste Test ist bestanden“.

Lese-Tipp

Deal mit Hürzeler: St. Pauli vor Verpflichtung von Millionen-Juwel

Viel Euphorie auf der Insel

Auch die Premier League ist dieses Wochenende aus den Startblöcken gekommen. Vor allem der FC Liverpool, der unter Klopp-Nachfolger Arne Slot Aufsteiger Ipswich Town mit 2:0 nach Hause schickte. „Die Reds starten durch“, schreibt der ‚Express‘, der gleichzeitig auch mit der Schlagzeile „high as a Kai“ den Auftaktsieg FC Arsenal gegen die Wolves feiert. Bei den Gunners legte Kai Havertz mit seinem ersten Treffer der Saison den Grundstein für den 2:0-Sieg.

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch etwas höher, mit 3:0, gewann das von Fabian Hürzeler trainierte Brighton & Hove Albion. Gastgeber FC Everton erlebte laut dem ‚Mirror‘ eine „Horrorshow“ gegen die Seagulls. Die ‚Daily Mail‘ sah „randalierende Seagulls, die den Goodison Park fassungslos zurücklassen“ und lobt: „Hürzeler besteht die Prüfung mit Bravour.“ 40-Millionen-Einkauf Brajan Gruda erlebte das Geschehen übrigens noch von der Tribüne aus. Stattdessen markierte James Milner einen Rekord: Der 38-Jährige absolvierte 82 Spielminuten in seiner mittlerweile 23. Premier League-Saison. Bei seinem Profi-Debüt im Jahr 2002 war Hürzeler gerade einmal neun Jahre alt.