Bei Klassenerhalt: Drei Schalke-Neuzugänge schon sicher?

Die sportliche Zukunft vom FC Schalke 04 hängt unmittelbar mit dem Abschneiden der diesjährigen Saison zusammen. Der Gang in die dritte Liga wäre ein finanzielles Desaster, von dem sich der Traditionsklub nur schwer erholen würde. Gelingt dem Bundesliga-Absteiger jedoch der Klassenerhalt, könnte das der Beginn eines Neuanfangs werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Hintergrund arbeitet Sportdirektor Marc Wilmots akribisch an der Zusammenstellung einer Zweitliga-Mannschaft, die im kommenden Jahr möglicherweise auch wieder im vorderen Drittel der Tabelle mitmischen möchte. Obwohl der Transfermarkt erst in einigen Wochen öffnet, hat S04 bereits drei Verstärkungen an der Angel.

Lese-Tipp

Auch ein Bundesligist dran: Neuer Rechtsverteidiger für Schalke?

Drei Schnäppchen?

Der linke Außenbahnspieler Anton Donkor soll auf Schalke schon bis 2027 unterschrieben haben. Vertraglich ist der 26-Jährige nur noch bis zum Sommer an Ligakonkurrent Eintracht Braunschweig gebunden. Der Deal geht demnach ablösefrei über die Bühne.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darüber hinaus könnte der Zweitligist zeitnah die Verpflichtungen von Spielmacher William Balikwisha (24/Standard Lüttich) sowie Flügelflitzer Thibaud Verlinden (24/Beerschot) eintüten. Die Arbeitspapiere der beiden gebürtigen Belgier sind jeweils bis 2025 gültig. Entsprechend ist eine Ablöse in Höhe von 1,5 Millionen Euro für das Duo im Gespräch.

Neuer Rechtsverteidiger im Blick

Eine noch nicht ganz so heiße Spur führt zudem nach Österreich. Laut FT-Infos befindet sich S04 im Austausch mit Rechtsverteidiger Mark Gevorgyan (18/FC Liefering), dessen Vertrag in wenigen Monaten an Gültigkeit verliert. An dem früheren deutschen U17-Nationalspieler signalisieren allerdings auch der VfL Bochum sowie zwei Serie A-Vertreter Interesse.