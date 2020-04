Coman-Zukunft: „Es ist alles möglich“

Kingsley Coman ist zufrieden bei Bayern München, will sich andere Türen aber nicht automatisch zuschlagen. „Ich weiß nicht, was ich in fünf Jahren will, es ist also alles möglich“, sagt der französische Flügelflitzer in einem Interview bei ‚Eurosport‘.

Für seine hohen Ambitionen sei er allerdings schon beim richtigen Klub, räumt Coman ein: „Mein Ziel ist es, auf Spitzen-Niveau zu bleiben und so viele Titel wie möglich zu gewinnen. Und Bayern ist einer dieser Vereine, bei denen wir das schaffen können.“ Nach FT-Informationen basteln beide Parteien bereits an einer Verlängerung inklusive verbesserter Bezüge.

Verletzungen abgehakt

Nach seinen zahlreichen Verletzungen hofft der 23-Jährige, endlich mal über längere Zeit gesund zu bleiben. Im Sommer 2018 sprach er sogar öffentlich von einem Karriereende. „Ich habe das damals unter dem Eindruck zweier aufeinanderfolgender Operationen gesagt“, stellt Coman klar, „ich kam aus der Sommerpause und musste nach Spiel eins schon wieder unters Messer.“

Von einem Ende der Laufbahn will der Franzose heute nichts mehr wissen. „So ist das Leben“, resümiert Coman und bleibt auch mit Blick auf die Coronakrise demütig: „Es relativiert sich vieles sehr schnell, wenn man sich die Ausmaße dieser Pandemie ansieht. Es gibt viel größere Probleme.“