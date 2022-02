RB Leipzig - Real Sociedad: So könnt ihr das Europa League-Spiel live sehen

Als Absteiger aus der Champions League spielt RB Leipzig gegen Real Sociedad um den Einzug in die K.o.-Runde der Europa League. Als Gruppendritter der Champions League-Gruppe A hinter Manchester City und Paris St. Germain überwinterten die Sachsen in Europa, rutschten aber in die Europa League ab. San Sebastián qualifizierte sich als Gruppenzweiter der Gruppe B hinter der AS Monaco für die Zwischenrunde.

RB Leipzig gegen Real Sociedad San Sebastian im TV und im Livestream

Das K.o.-Runden-Playoff-Hinspiel zwischen RB Leipzig und Real Sociedad San Sebastián findet am heutigen Donnerstag, den 17. Februar statt. Der Anstoß in der Red Bull Arena erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Das Spiel übertragen RTL und RTL+. Marco Hagemann und Steffen Freund kommentieren die Partie. Hier geht’s zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen RB Leipzig und Real Sociedad San Sebastián nicht im Livestream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.