Einracht: Barkok-Wechsel innerhalb der Bundesliga?

Aymen Barkok winkt ein Winterwechsel innerhalb der Bundesliga. Einem Bericht der ‚Frankfurter Rundschau‘ zufolge bekunden Greuther Fürth und der VfL Bochum Interesse an dem marokkanischen Nationalspieler von Eintracht Frankfurt.

Bei den Hessen war Barkok im Laufe der Hinrunde nur Aushilfskraft. Lediglich 100 Bundesliga-Minuten verteilt auf vier Partien stehen für den 23-Jährigen zu Buche. Weil sein Vertrag am Ende der Saison ausläuft, wäre Barkok wohl für relativ kleines Geld zu haben.

Zwei Probleme bleiben allerdings: Der marokkanische Verband berief Barkok am gestrigen Donnerstag für den vom 9. Januar bis 6. Februar 2022 in Kamerun stattfindenden Africa-Cup. Zudem plagt sich der dynamische Rechtsfuß mit den Folgen einer Innenbanddehnung im Knie herum. Einige Unwägbarkeiten bleiben also für den potenziellen neuen Arbeitgeber.