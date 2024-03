Begehrter Neu-Nationalspieler: Wird Beier ein Bayer?

Bei seiner Vertragsverlängerung im Oktober hatte Maximilian Beier den nächsten Karriereschritt bereit im Blick. Der Shootingstar der TSG Hoffenheim ließ sich eine 30 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel in den Kontrakt bis 2027 schreiben – diese macht ihn für einige Topklubs bezahlbar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Spuren führten zuletzt insbesondere in die Premier League. Laut ‚Sky‘ sind die besten acht Teams Englands bereits aufmerksam geworden. Doch auch die Spitzenteams der Bundesliga sind im Rennen.

Lese-Tipp

FC Bayern: Hernández teurer als gedacht?

In der Sendung ‚Transfer Update – die Show‘ wird Beier mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Die Entscheidung, im Sommer wechseln zu wollen, sei bereits gefallen. Fehlt also nur noch der Topklub, der die Ausstiegsklausel in Hoffenheim hinterlegt. Optionen gibt es genug.