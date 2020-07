Braunschweig holt Ben Balla

Eintracht Braunschweig rüstet sich für das Abenteuer zweite Liga. Vom MSV Duisburg wechselt Mittelfeldspieler Yassin Ben Balla ablösefrei zu den Löwen. Der 24-Jährige unterzeichnet einen bis 2021 datierten Vertrag. „Yassin Ben Bella ist ein Spieler mit hoher Präsenz im defensiven Mittelfeld. Die Kombination aus Lauf- und Zweikampfstärke mit hohem spielerischem Format waren über die ganze Saison mehr als auffällig. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn zu uns nach Braunschweig holen konnten“, sagt Sportdirektor Peter Vollmann.

Ben Balla ergänzt: „Ich bin sehr froh in Braunschweig zu sein. Jetzt habe ich die Chance, mit der Eintracht in der 2. Bundesliga zu spielen und den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen. Ich freue mich sehr, im Eintracht-Stadion aufzulaufen, hoffentlich auch bald wieder mit den tollen Fans im Rücken.“