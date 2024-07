Roma verkündet Soulé-Deal

Juventus Turin gibt Matías Soulé endgültig ab. Der 21-jährige Argentinier läuft künftig für die AS Rom auf, die den Transfer offiziell bestätigt. Dem Vernehmen nach unterschreibt der Offensivspieler einen Fünfjahresvertrag.

Als Grundablöse sollen 26 Millionen Euro fällig werden, die erfolgsabhängig auf 30 Millionen steigen kann. Die Hälfte dieser Bonuszahlungen soll jedoch an schwierig zu erreichende Faktoren geknüpft sein. Soulé war in der Vorsaison von Juve an Frosinone Calcio ausgeliehen und überzeugte dort in seiner ersten echten Profisaison (14 Scorerpunkte).