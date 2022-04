BVB: Deutet Hitz seinen Abschied an?

Marwin Hitz hat mit einem Instagram-Beitrag für Aufsehen gesorgt. Am gestrigen Sonntag postete der Torhüter von Borussia Dortmund ein Bild, das ihn im Einsatz gegen den FC Bayern (1:3) zeigte. Dazu schrieb er in englischer Sprache: „Der letzte Klassiker.“

Da Hitz eigentlich noch bis 2023 an den BVB gebunden ist, sorgte die Wortwahl für Verwunderung unter den Fans. Kommentare, in denen seinen Follower fragten, ob er den BVB vorzeitig verlassen werde, ließ der vom FC Augsburg umworbene 34-Jährige unbeantwortet. Der Schweizer ist hinter Gregor Kobel (24) und vor Roman Bürki (31) sowie Luca Unbehaun (21) die Nummer zwei in Dortmund. Mit Marcel Lotka (20) von Hertha BSC haben die Borussen bereits einen weiteren Ersatztorwart für die kommende Saison verpflichtet.