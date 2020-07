Raffael zur Fortuna: „Das kann ich mir super vorstellen“

Auch nach dem Ende bei Borussia Mönchengladbach möchte Raffael (35) seine lange und erfolgreiche Karriere noch nicht beenden. Es gilt nun, einen Klub zu finden, bei dem seine fußballerische Klasse noch gefragt ist.

Warum also nicht Fortuna Düsseldorf? Der Kader des Absteigers wurde ziemlich gerupft – und Raffael selbst könnte wie gewünscht mit seiner Familie im Rheinland bleiben. „Fortuna. Das kann ich mir super vorstellen. Ein toller Klub mit viel Geschichte und eine super Stadt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen“, schwärmt Raffael im Gespräch mit der ‚Bild‘.

Abstriche kein Problem

Klar ist: In Düsseldorf müsste der Edeltechniker größere Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Zudem würde sich Raffael auf mehr Krampf und Kampf in der zweiten Liga einstellen müssen. Offenbar kein Hinderungsgrund für den Maestro: „Dabei zu helfen, dass Fortuna wieder nach oben kommt, wäre eine schöne Aufgabe. Ich habe noch keine Entscheidung über meine Zukunft getroffen, aber zwei Liga zu spielen, wäre kein Problem.”

Allerdings hat bislang offensichtlich noch keine Kontaktaufnahme zwischen beiden Parteien stattgefunden. Doch die Fortuna wäre gut beraten, dieser Spur zumindest einmal nachzugehen. Wann bekommt man als Zweitligist einen solch überragenden Fußballer schon einmal auf dem Silbertablett serviert.