Bericht: Sarr-Poker entschieden

Aston Villa macht offenbar das Rennen um den in England heiß begehrten Ismaïla Sarr. Fabrizio Romano zufolge haben die Villans sowohl mit dem FC Watford als auch mit dem 24-Jährigen eine Einigung erzielt. Demnach fließen 25 Millionen Euro zuzüglich weiterer drei an Boni an den Zweitligisten. Sarr soll mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Um den pfeilschnellen Rechtsaußen hatten zuletzt nach FT-Informationen auch Newcastle United, Leeds United und Crystal Palace gebuhlt. Nun können sich die Villans auf die Dienste des 47-fachen senegalesischen Nationalspielers freuen. Für Watford erzielte Sarr seit seinem Wechsel im Sommer 2019 in 95 Pflichtspielen 25 Treffer und bereitete 19 weitere Tore direkt vor.