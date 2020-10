Baumgartl nach England?

Timo Baumgartl winkt ein Wechsel in die Premier League. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, bekundet der FC Fulham Interesse an dem Innenverteidiger von der PSV Eindhoven. In den finalen Tagen der Transferperiode könnte der englische Aufsteiger noch einen Vorstoß wagen.

In Eindhoven hat Baumgartl seinen Stammplatz verloren. Die Cottagers wiederum haben nach zehn Gegentreffern aus den ersten drei Ligaspielen dringenden Bedarf in der Defensive. Ein Transfer erscheint deshalb trotz des noch bis 2024 datierten Vertrags möglich.