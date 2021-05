Liverpool: Saison-Aus für Jota

Diogo Jota wird dem FC Liverpool im Saisonendspurt der Premier League nicht mehr zur Verfügung stehen. Vor dem heutigen Duell gegen West Bromwich Albion (17:30 Uhr) bestätigte Jürgen Klopp gegenüber ‚Sky Sports‘ den Ausfall des Angreifers. Die Verletzung sei „nicht zu ernst, aber ernst genug, dass die Saison beendet ist. Das ist alles.“

Mit 13 Saisontreffern ist Jota hinter Mohamed Salah und Sadio Mané dritterfolgreichster Torschütze der Reds. Das Team von Jürgen Klopp muss drei Spieltage vor Schluss um den Einzug in die Champions League bangen. Der Rückstand auf das viertplatzierte FC Chelsea beträgt bei einem offenen Nachholspiel vier Punkte.

The boss confirms @DiogoJota18 will not play again this season. #WBALIV