Arsenal: Calafiori-Deal auf der Zielgeraden

Der Wechsel von EM-Shootingstar Riccardo Calafiori vom FC Bologna zum FC Arsenal steht kurz bevor. Beide Vereine bereiten aktuell alle nötigen Dokumente für den Deal vor, berichtet Fabrizio Romano. Das Geschäft soll in den nächsten Stunden abgeschlossen werden, Medizincheck und Vertragsunterschrift folgen noch in dieser Woche. Der 22-jährige Innenverteidiger wurde auch bereits aus dem Kader für das Sommertrainingslager des FC Bologna gestrichen, das der Verein ab dem heutigen Montag antritt.

Calafiori soll dem Vernehmen nach für eine Ablöse von 40 Millionen Euro plus bis zu fünf Millionen an weiteren Boni in die Premier League wechseln. In London winkt dem Defensivspieler ein Kontrakt bis 2029 mit einem kolportierten Jahresgehalt von vier Millionen Euro. Der Italiener war 2023 vom FC Basel nach Bologna gewechselt. Als Stammspieler hatte Calafiori großen Anteil an der historisch starken Saison des Klubs, die sensationell auf einem Champions League-Platz endete.