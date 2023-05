FC Bayern: Ausweg Premier League für Sommer?

Im Januar war Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern gewechselt, um den verletzten Manuel Neuer adäquat zu ersetzen und die langjährige Nummer eins nach deren Rückkehr herauszufordern. Nach teils wackeligen Auftritten in den vergangenen Wochen und Monaten scheint dem Schweizer das aber kaum noch jemand zuzutrauen.

Auch Trainer Thomas Tuchel soll fest mit Neuer planen, falls der 37-Jährige sich passend zum Start der neuen Saison wieder fitmeldet. Für Sommer, der sich mit der Rolle als Nummer zwei wohl nicht anfreunden wird, bleibt also eigentlich nur der Ausweg Klubwechsel. Es wird erwartet, dass die Bayern ihm keine Steine in den Weg legen würden.

United weiter interessiert

Für Sommer könnte sich eine Option in der Premier League auftun. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zeigt nach wie vor Manchester United Interesse am 34-Jährigen. Bereits in der Winter-Transferperiode hatten die Red Devils um die Dienste des Torhüters gebuhlt, ehe dieser sich für seinen Bayern-Transfer entschied.

Im Old Trafford steht aktuell noch David de Gea zwischen den Pfosten, der 32-jährige Spanier ist zuletzt aber ebenfalls das Ziel von Kritik geworden. Dass United also noch einmal personell nachlegt, ist durchaus plausibel, zumal Sommer für den wohlhabenden Klub aus Manchester einfach zu finanzieren wäre. Laut der ‚Bild‘ wollen die Bayern die Summe, die sie im Januar für den 82-fachen Nationalspieler ausgaben, wieder einspielen. Die acht Millionen Euro würden bei den Red Devils sicherlich ins Budget passen.