Europameister-Kapitän Morata geht nach Mailand

Der AC Mailand rüstet im Sturmzentrum auf. Als Ersatz für den in die MLS zum Los Angeles FC abgewanderten Olivier Giroud kommt Álvaro Morata von Atlético Madrid nach Mailand. Der Spanier, der am Wochenende die spanische Nationalmannschaft als Kapitän zum Europameistertitel geführt hat, wechselt für die festgeschriebene Ablösesumme von 13 Millionen Euro nach Italien.

Beim letztjährigen Vizemeister erhält der 31-jährige Stürmer einen Vierjahresvertrag mit einem kolportierten Jahresgehalt von 5,5 Millionen Euro. Darüber hinaus besteht die Option für eine einjährige Verlängerung. Für Morata ist es der dritte Wechsel in die Serie A. Zuvor spielte der Spanier bereits zweimal für Juventus Turin und holte mit den Bianconeri zweimal die italienische Meisterschaft.

In der vergangenen Saison lief Morata in 48 Pflichtspielen für Atlético auf. Dabei erzielte der gebürtige Madrilene 21 Treffer und bereitete fünf weitere vor. Bei der Europameisterschaft stand der 80-fache Nationalspieler in allen sieben Partien auf dem Platz (ein Tor). Den Wechsel verdankt Milan zu einem nicht unerheblichen Teil Klubberater Zlatan Ibrahimovic. Der Ex-Milan-Profi hatte Morata während der laufenden Europameisterschaft mehrfach angerufen und für seinen Klub geworben.