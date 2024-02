Enthüllt: Heftige Tuchel-Kritik am Bayern-Team

Thomas Tuchel ist mit seiner Mannschaft nach der 0:3-Niederlage im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag offenbar hart ins Gericht gegangen. Laut ‚Sky‘-Moderator Riccardo Basile äußerte der Trainer des FC Bayern: „Ihr seid nicht so gut, wie ich annahm.“ Mehr noch: „Dann muss ich mich eurem Niveau eben anpassen.“

Vernichtende Kritik an einem Team, in dem sich Champions League-Sieger, Weltmeister und Nationalmannschaftskapitäne tummeln und das elfmal in Folge Deutscher Meister wurde. Tuchels Worte sind sicherlich als weiteres Indiz dafür zu deuten, dass es Risse im Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft gibt.

Tuchel darf übrigens trotz der jüngsten Niederlagen in Leverkusen und bei Lazio Rom (0:1) vorerst weiterarbeiten. Präsident Herbert Hainer sagt in der ‚tz‘: „Klar, im Moment fehlen uns die Ergebnisse. Wir brauchen nun eine Initialzündung, um auf dem Platz den viel zitierten Bock umzustoßen. Daran arbeiten wir alle gemeinsam und ich bin überzeugt, dass wir das schaffen.“

Endspiel in Bochum

Genauso klar ist jedoch, dass Tuchel am Sonntag (17:30 Uhr) das Spiel beim VfL Bochum gewinnen sollte, wenn er auch in der kommenden Woche noch Bayern-Trainer sein will. So oder so soll spätestens am Saisonende eine tiefergehende Analyse stattfinden. Dass deren Ergebnis eine weitere Zusammenarbeit zwischen Bayern und Tuchel sein wird, ist aktuell nur schwer vorstellbar.