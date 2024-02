„Alle gemeinsam“: Hainer stärkt Tuchel den Rücken

Herbert Trainer stellt sich hinter seinen Cheftrainer Thomas Tuchel. „Thomas Tuchel und sein Trainerteam arbeiten akribisch und engagiert. Und die Mannschaft hat in dieser Saison schon gezeigt, was sie kann“, erklärt der Präsident des FC Bayern im Interview mit der ‚tz‘.

Und weiter: „klar, im Moment fehlen uns die Ergebnisse. Wir brauchen nun eine Initialzündung, um auf dem Platz den viel zitierten Bock umzustoßen. Daran arbeiten wir alle gemeinsam und ich bin überzeugt, dass wir das schaffen.“

Auf die Frage, was ihn optimistisch stimme, dass die Mannschaft in der Lage sein wird, die zuletzt gezeigte Unsicherheit abzulegen, sagt Hainer: „Die individuelle Qualität der Mannschaft ist bekannt. Jeder einzelne Spieler hat oft genug bewiesen, welche Klasse er hat. Im Moment fehlt uns die Leichtigkeit, das Selbstverständnis, da gebe ich Ihnen recht. Aber ich habe nach dem Spiel beim Bankett und beim Rückflug mit den Spielern gesprochen und es ist ganz klar der Anspruch, so schnell wie möglich in die Erfolgsspur zurückzukommen.“

Hainer glaubt an Titel

Nach zwei verlorenen Schlüsselspiel gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga (0:3) und Lazio Rom in der Champions League (0:1) droht dem FC Bayern die erste titelfreie Saison seit vielen Jahren. Hainer sieht das anders: „In der Champions League haben wir noch alle Chancen. Auch nach dem 0:1 bei Lazio Rom ist weiterhin alles möglich. Im Rückspiel in drei Wochen werden wir das drehen und ins Viertelfinale einziehen.“

„In der Bundesliga sind noch 13 Spiele zu gehen. Aufgeben gibt es bei uns nicht. Der FC Bayern glaubt immer an sich, bis zur letzten Minute“, fährt der 69-Jährige fort. Im anstehenden Spiel gegen den VfL Bochum (Sonntag, 17:30 Uhr) kann die Münchner Mannschaft zeigen, dass sie es besser kann als zuletzt gezeigt.