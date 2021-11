Shevchenko übernimmt in Genua

Andriy Shevchenko wird künftig in der italienischen Serie A coachen. Der 45-Jährige übernimmt das vakante Traineramt beim FC Genua. Shevchenko, der einen Vertrag bis 2024 erhält, tritt die Nachfolge des am gestrigen Samstag entlassenen Davide Ballardini an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Genua steht nach zwölf Spieltagen auf dem 16. Tabellenplatz, der Vorsprung auf die Abstiegszone ist hauchdünn. Shevchenko trainiert bis zum vergangenen Sommer die ukrainische Nationalmannschaft, mit der er bei der EM im Viertelfinale an England scheiterte.

In Italien war der ehemalige Stürmer einst für den AC Mailand auf Torejagd gegangen, hatte in 322 Spielen 175 Tore geschossen und 2003 die Champions League gewonnen. Jetzt steht der Abstiegskampf mit Genua auf dem Programm.