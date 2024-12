Musiala-Verlängerung unter dem Weihnachtsbaum?

Der FC Bayern möchte die angestrebte Verlängerung mit Jamal Musiala gerne vor Weihnachten unter Dach und Fach bringen. Gegenüber ‚Sky‘ äußerte sich Sportvorstand Max Eberl im Rahmen des Klassikers gegen Borussia Dortmund (1:1) zur Personalie Musiala: „Wir sprechen sehr intensiv, gut, viel. Ich würde es gerne allen unter den Christbaum legen, aber das kann ich heute nicht versprechen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Musiala hat in den vergangenen Jahren eine enorme Entwicklung genommen. Der offensive Mittelfeldspieler ist vertraglich noch bis 2026 gebunden. Der FC Bayern möchte diesen nun frühzeitig verlängern, damit Musiala im kommenden Sommer nicht in sein letztes Vertragsjahr geht. Beim Remis gegen den BVB war es Musiala, der den Münchnern per Kopf einen Punkt rettete und die Ungeschlagen-Serie in der Liga am Leben hielt.