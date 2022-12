Nach WM-Aus: Southgate-Zukunft offen – Gerüchte um Tuchel

- Quelle: The Athletic | Bild | Sun

Vor der Weltmeisterschaft in Katar hatte Gareth Southgate förmlich keinen Kredit mehr bei den englischen Fußballfans. Nach einem starken Turnier, in dem die Three Lions nur knapp im Viertelfinale gegen Frankreich verloren, hat sich die Stimmung größtenteils gewandelt.

Die Mannschaft steht hinter dem Nationaltrainer und sprach sich bereits öffentlich für den 52-Jährigen aus. Declan Rice etwa, der nach dem 1:2 gegen Frankreich erklärte, dass die Niederlage nicht auf Southgates Kappe gehe. Harry Maguire erklärte derweil öffentlich: „Wir Spieler lieben Gareth.“

Southgate noch unschlüssig

Und Southgate selbst? Der gibt offen zu, dass er noch nicht weiß, wie es für ihn weitergeht. „Ich möchte nicht in vier oder fünf Monaten denken, dass ich die falsche Entscheidung getroffen habe. Ich darf nicht falschliegen, weil es für zu viele Leute zu wichtig ist“, wird der Nationaltrainer von englischen Medien zitiert.

Southgate gibt offen zu, dass die im Vorfeld des Turniers geäußerte öffentliche Kritik ihre Spuren hinterlassen hat: „Ich fand weite Teile der vergangenen 18 Monate sehr schwierig. Obwohl ich alles an den vergangenen Wochen geliebt habe, erinnere ich mich trotzdem daran, was vorher passiert ist. Was gesagt und geschrieben wurde.“

Aus diesem Grund wisse er nun nicht, was das Beste sei: „Ich habe viele Gedanken in meinem Kopf, die im Moment sehr widersprüchlich sind, und ich möchte sichergehen, dass ich die nötige Energie habe, falls ich mich dazu entschließe, zu bleiben.“

Gerüchte um Tuchel

Spekulationen über mögliche Nachfolger sprießen da natürlich gleich aus dem Boden. Die ‚Bild‘ greift am heutigen Montag Gerüchte auf, laut denen Thomas Tuchel vor der WM vom englischen Verband FA kontaktiert wurde. Bereits vor Monaten machten entsprechende Berichte die Runde.

Auch die ‚Sun‘ greift die Tuchel-Spekulationen auf und berichtet, dass sich der 49-jährige Ex-Trainer des FC Chelsea den Job bei den Three Lions vorstellen könnte. Die FA wolle ihrerseits lieber einen britischen Southgate-Nachfolger haben.

Noch ist der 52-Jährige aber im Amt und hat seine Zukunft in der eigenen Hand. Sein Vertrag läuft bis 2024 und eine Entlassung ist nach den bei der WM gezeigten Leistungen kein Thema.