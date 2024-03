Geduld gefragt: BVB-Interesse an PSG-Juwel

Borussia Dortmund will sich wieder stärker auf den ursprünglichen Markenkern konzentrieren und vermehrt die Augen nach Talenten offen halten. Die eigentliche BVB-Kernkompetenz kam in den vergangenen Transferperiode etwas zu kurz. In Frankreich haben die Scouts nun ein hoffnungsvolles Talent erspäht.

Wie die ‚L‘Équipe‘ berichtet, haben die Schwarz-Gelben Interesse an Ayman Kari hinterlegt. Der BVB ist damit aber nicht allein, laut Frankreichs größter Sportzeitung haben sich weitere namentlich nicht genannte Klubs gemeldet.

Alle Klubs, und damit auch die Borussia, könnte aber das gleiche Schicksal ereilen. Seit Januar des vergangenen Jahres läuft der zentrale Mittelfeldspieler als Leihspieler beim FC Lorient auf. Dieser Umweg hat sich vor allem für den Ausbildungsverein Paris St. Germain bislang voll ausgezahlt.

Kari im Enrique-Fokus

Obwohl Kari in der laufenden Saison aufgrund einer Sprunggelenksverletzung nur auf elf Pflichtspiele kommt, konnte er in der Bretagne sein Potenzial voll unter Beweis stellen. Zumindest PSG-Coach Luis Enrique ist prinzipiell überzeugt vom 19-Jährigen und erwartet ihn zur kommenden Saison zurück in der Hauptstadt.

Ob der französische U-Nationalspieler dort auch bleiben wird, steht auf einem ganz anderen Blatt. Das zentrale Mittelfeld des Abomeisters ist exzellent besetzt, unter anderem mit Frankreichs größtem Mittelfeld-Talent Warren Zaïre-Emery (18). Ob Kari da einen Platz findet oder vielleicht doch der BVB zum Zuge kommen kann, wird sich spätestens bis Ende August zeigen.