Bayern-Leihgabe Kabadayi: „Im Idealfall mit Schalke“

Yusuf Kabadayi liebäugelt offen mit einem längeren Verbleib bei seinem Leihklub Schalke 04. „Ich kann mir vorstellen, länger hier zu bleiben“, bemerkt der aktuell verletzte Flügelstürmer gegenüber der ‚WAZ‘, um sogleich einzuordnen: „Aber es liegt nicht in meiner Hand.“ Stattdessen sind es die Königsblauen, die entscheiden müssen, ob sie die mit Bayern München vereinbarte Kaufoption ziehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Abhängig vom Schalker Abschneiden in dieser Zweitliga-Saison schwankt die festgeschriebene Ablöse zwischen 800.000 und 1,3 Millionen Euro. „Mein Ziel ist es, irgendwann in der ersten Bundesliga zu spielen – im Idealfall mit Schalke. Das ist ein großes Ziel von mir“, sagt Kabadayi, dem in bisher zehn Saisonspielen zwei Tore gelangen. Angesichts von Tabellenplatz 14 sollte sich der 19-Jährige aber keine allzu großen Hoffnungen auf den Idealfall machen.