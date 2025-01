Schalke: Höjlund wochenlang raus

Emil Höjlund bleibt weiter vom Verletzungspech verfolgt. Nach Informationen der ‚WAZ‘ fällt der dänische Mittelstürmer erneut für vier bis sechs Wochen aus. Im Abschlusstraining vor dem Zweitligaduell mit Eintracht Braunschweig (0:0) am vergangenen Samstag hat sich der 20-Jährige einen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel zugezogen. Wegen der anhaltenden Verletzungssorgen im Sturm ist es laut ‚WAZ‘ denkbar, dass die Schalker bis Anfang Februar noch auf dem Transfermarkt tätig werden.

Entwarnung gibt es dafür bei Justin Heekeren, der am heutigen Montag bei der Trainingseinheit der Königsblauen fehlte. Den Stammkeeper plagt lediglich eine Erkältung. Im kommenden Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag (13 Uhr) wird der 24-Jährige aller Voraussicht nach zur Verfügung stehen. Und auch die Verletzung von Linksverteidiger Derry Murkin, der gegen Braunschweig ausgewechselt werden musste, erwies sich laut ‚WAZ‘ als nicht so schwerwiegend wie befürchtet. Der Engländer muss einige Tage aussetzen und könnte womöglich das Spiel gegen Nürnberg verpassen. Eine strukturelle Knöchelverletzung liegt jedoch nach MRT-Ergebnissen nicht vor.