PSG gibt bekannt: Neymar fällt gegen Barça aus

Paris St. Germain muss für längere Zeit auf Neymar (29) verzichten. Wie die Franzosen verkünden, hat sich der brasilianische Starspieler beim gestrigen 1:0 im Pokal gegen SM Caen im Adduktorenbereich verletzt. Er wird voraussichtlich für vier Wochen ausfallen.

Damit wird Neymar wohl auch die wichtigen Duelle in der Champions League gegen den FC Barcelona verpassen. In der nächsten Woche gastiert PSG bei Barça, in vier Wochen steht das Rückspiel in Paris an.